    Peroorkkada
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 1:01 PM IST

    മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടുന്ന സംഘം അറസ്റ്റില്‍

    പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ​ണ്ണി , പ്ര​തീ​ഷ്‌​കു​മാ​ര്‍ , ഷെ​ജി​ന്‍ , സ്മി​ജു സ​ണ്ണി, അ​ഖി​ല്‍ ക്ലീ​റ്റ​സ്

    പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട: മു​ക്കു​പ​ണ്ടം പ​ണ​യം​വെ​ച്ച് പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന സം​ഘ​ത്തെ പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ 14ന് ​ല​ഭി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം. വ​ഴ​യി​ല സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, കൂ​ട്ടാ​ളി അ​മ്പ​ലം​മു​ക്ക് എ​ന്‍.​സി.​സി റോ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി ഷെ​ജി​ന്‍ (ജി​ത്തു) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    റാ​ക്ക​റ്റി​ലെ ക​ണ്ണി​ക​ളും വ്യാ​ജ സ്വ​ര്‍ണം ഇ​വ​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കി​യ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ത​ണ്ണി​തോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സ്മി​ജു സ​ണ്ണി, സ​ണ്ണി എ​ന്നി​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ല്‍ കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ന്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​ജ സ്വ​ര്‍ണം വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘ​ത്തി​ലെ ത​ല​വ​നാ​യ അ​ഖി​ല്‍ ക്ലീ​റ്റ​സ് എ​ന്ന​യാ​ളെ ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​പ്രൈ​സ​ര്‍ ഉ​ര​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാ​ല്‍ പെ​ട്ട​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ല്‍ അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍. അ​ഖി​ല്‍ ക്ലീ​റ്റ​സ് കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ലും എ​ന്‍ഡി.​പി.​എ​സ് കേ​സു​ക​ളി​ലും നി​ര​വ​ധി ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സ്മി​ജു സ​ണ്ണി നി​ര​വ​ധി വ​ഞ്ച​ന കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ്. കേ​സി​ല്‍ ഇ​നി​യും പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന പൊ​ലീ​സി​നു ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഫ​റാ​ഷി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ക​ന്‍റോ​ന്‍മെ​ന്റ് എ.​സി.​പി സ്റ്റി​വെ​ര്‍ട്ട് കീ​ല​റി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഉ​മേ​ഷ്, എ​സ്.​ഐ ജ​ഗ​മോ​ഹ​ന്‍ ദ​ത്ത​ന്‍, ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജ്, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ്, അ​ജി​ത്ത്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​രു​ണ്‍, ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    X