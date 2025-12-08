Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Peroorkkada
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:29 AM IST

    ആവേശമായി കൊട്ടിക്കലാശം; നാളെ ബൂത്തിലേക്ക്

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്​ 6310 സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ •2926080 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, 3264 പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ
    Excitedly,booth,tomorrow, trivandrum, election, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പേരൂർകട
    പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട​യി​ലെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ച്ച ​​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്​​തി. ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ട്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ​ഗോ​ദ​യി​ലെ വീ​റും​വാ​ശി​യും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ​

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പേ​രൂ​ർ​ക്ക​ട​യി​ല​ട​ക്കം കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്​​തി​​​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ​വേ​ദി​കൂ​ടി​യാ​യി. പ​ര​സ്യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ ത​ന്നെ പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും പാ​യു​ന്ന കാ​ഴ്​​ച​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ങ്ങും. വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​ഞ്ഞും എ​തി​രാ​ളി​ക​ളെ രൂ​ക്ഷ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും നീ​ങ്ങി​യ അ​നൗ​ൺ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ച്ച​ക​​ഴി​ഞ്ഞ​തേ​ടെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നീ​ക്കി. വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളും ഗാ​ന​വും നൃ​ത്ത​വു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി ശ​ബ്​​ദ​മു​ഖ​രി​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചാ​ണ്​ കൊ​ട്ടി​ക്കാ​ല​ശ​ത്തി​ന്​ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​നി ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തെ നി​ശ​ബ്​​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 2926080 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ സ​മ്മ​തി​ദാ​നാ​വ​കാ​ശം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​വ​രി​ൽ 1359793 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 1566252 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്.

    33 ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 57 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ട്. 90 ത​ദ്ദേ​ശ​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ 1838 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. കോ​ർ​പ​​റേ​ഷ​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 6310 സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. സ്​​ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ. 3318 വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്ത്. 2991 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. ആ​കെ 3264 പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​യി​ൽ 820 ബൂ​ത്തു​ക​ളും ഗ്രാ​മ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2444 ബൂ​ത്തു​ക​ളു​മാ​ണ്​ ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പോ​ളി​ങ്​ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ​പ്ര​​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​​ളൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മോ​ഡ​ൽ, പി​ങ്ക്, യ​ങ്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള പ്ര​​ത്യേ​ക പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക.

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ രോ​ഗി​ക​ൾ, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​യാ​ണ്​ മോ​ഡ​ൽ പോ​ളി​ങ്​​സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ൽ​ചെ​യ​റു​ക​ൾ, വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കു​വാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം, കു​ടി​വെ​ള്ളം, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള ശു​ചി​മു​റി​ക​ൾ, പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മോ​ഡ​ൽ പോ​ളി​ങ്​ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​വും. രോ​ഗി​ക​ൾ, ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ക്യൂ​വി​ൽ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ്രി​സൈ​ഡി​ങ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ, പോ​ളി​ങ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​ർ, സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ല്ലാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ത്രീ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പി​ങ്ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ചെ​റി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി വ​രു​ന്ന അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്ക് ഇ​രി​പ്പി​ട​വും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും. വ​നി​ത ക​ന്നി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ പ്ര​ത്യേ​കം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മൊ​ബൈ​ൽ സെ​ൽ​ഫി പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള യ​ങ്​ പോ​ളി​ങ്​ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ യു​വാ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​ഘ​മാ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക.

    ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കും. വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക മൊ​ബൈ​ൽ സെ​ൽ​ഫി പോ​യി​ന്റും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Election NewsperoorkkadaThiruvananthapuram
