Madhyamam
    Peroorkkada
    date_range 14 Aug 2025 1:05 PM IST
    date_range 14 Aug 2025 1:05 PM IST

    ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

    ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റില്‍
    ജി​ന്റോ ജോ​യി

    പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട: വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. തൃ​ശു​ര്‍ കൊ​ട​ക​ര വ​ല്ല​പ്പാ​ടി മ​ണ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ചെ​ത​ല​ന്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ ജി​ന്റോ ജോ​യി (33) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​രു​ണ്‍കു​മാ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​വി​ധ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ ജോ​ലി ഒ​ഴി​വു​ള​ള​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞ് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് 10 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ജി​ന്റോ ജോ​യി പ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ജ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ന്‍ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള​ള സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​താ​ണ് പ​രി​ച​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ത​ട്ടി​പ്പി​ലും എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പേ​രൂ​ര്‍ക്ക​ട എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ഉ​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Crime Newstrivandrumjob scamArrest
