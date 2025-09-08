Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Parassala
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 12:58 PM IST

    മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിലെ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനം പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ മാത്രം

    മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിലെ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനം പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ മാത്രം
    ചെ​റു​വാ​ര​ക്കോ​ണം ലോ ​കോ​ള​ജി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല: മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ദി​നം​പ്ര​തി കൂ​ടു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​കു​ന്നി​ല്ല.​ മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഹ​രി​ത​ക​ര്‍മ​സേ​ന​യും മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൊ​ഴി​കെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ല്ല. പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മാ​ലി​ന്യ നീ​ക്ക​വും പ​ല​യി​ട​ത്തും ന​ട​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​വും ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​വും ത​ള്ളി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പാ​റ​ശ്ശാ​ല മു​ത​ല്‍ വെ​ള്ള​റ​ട വ​രെ നീ​ളു​ന്ന അ​തി​ര്‍ത്തി മ​ല​യോ​ര​പാ​ത​യി​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ലൈ​സ​ന്‍സ് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അ​റ​വ്ശാ​ല​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യം പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ള്ളു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    പാ​റ​ശാ​ല ചെ​റു​വാ​ര​ക്കോ​ണം സി.​എ​സ്.​ഐ ലോ ​കോ​ള​ജി​നു​സ​മീ​പ​ത്തും പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ലി​ലും പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​റ​വു​മാ​ലി​ന്യം അ​ഴു​കി ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്.​സ്ഥി​രം മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ല്‍ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും പ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ധി​കൃ​ത​രും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. കു​ള​ത്തൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ഴി​ക്ക​ര ഭാ​ഗ​ത്തും മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് പാ​ത​യോ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഭ​ക്ഷ്യ, മാം​സ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ കെ​ട്ടി രാ​ത്രി​യി​ല്‍ പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​വും ഇ​താ​ണ്. വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും വി​വാ​ഹ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ തെ​രു​വ്‌​നാ​യ്ക​ളും പ​ക്ഷി​ക​ളും കൊ​ത്തി​വ​ലി​ച്ച് റോ​ഡി​ലും കി​ണ​റു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ഇ​ടു​ന്ന​ത് കാ​ര​ണം പ​ക​ര്‍ച്ച​വ്യാ​ധി ഭീ​ഷ​ണി​യു​മു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ള​റ​ട കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പം കാ​ണാം. ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പെ​ടാ​തെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു ത​ന്നെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ രീ​തി. വെ​ള്ള​റ​ട​യി​ലെ ആ​റാ​ട്ടു​കു​ഴി ക​ടു​ക്ക​റ റോ​ഡി​ല്‍മ മു​തു​വാ​ന്‍കോ​ണം മു​ത​ല്‍ ക​ടു​ക്ക​റ​വ​രെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.​കു​ന്ന​ത്തു​കാ​ല്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ണ്ടി​ത്ത​ടം റോ​ഡി​ലും ക​ട്ട​ച്ച​ല്‍വി​ള കോ​ട്ടു​ക്കോ​ണം റോ​ഡി​ലെ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മീ​പ​വു​മാ​ണ് സ്ഥി​ര​മാ​യി മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​മ്പൂ​രി, ഒ​റ്റ​ശേ​ഖ​ര​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കു​ട​പ്പ​ന​മൂ​ട് -നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് റോ​ഡി​ലെ വാ​ഴി​ച്ച​ലി​നു​സ​മീ​പ​വും മാ​ലി​ന്യ നി​ക്ഷേ​പം കാ​ണാം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് സം​സ്‌​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ല്‍ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും.​തെ​രു​വ് നാ​യ്ക​ളു​ടെ വ​ര്‍ധ​ന​വി​നും പ​ക​ര്‍ച്ച വ്യാ​ധി ഭീ​ഷ​ണി​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ സ​ത്വ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    TAGS:waste disposalhillstationGrama Panchayats
    News Summary - Waste disposal in hilly panchayats is only in the announcement
