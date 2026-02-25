Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightParassalachevron_rightപാറശ്ശാല...
    Parassala
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 12:42 PM IST

    പാറശ്ശാല താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനമരം മോഷ്ടിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    25 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള​ള ച​ന്ദ​ന​മ​ര​മാ​ണ് മോ​ഷ​ണം പോ​യത്
    പാറശ്ശാല താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചന്ദനമരം മോഷ്ടിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ നി​ന്ന ച​ന്ദ​ന​മ​രം മു​റി​ച്ചുക​ട​ത്തി​യനി​ല​യി​ല്‍

    പാറശ്ശാല: പാറശ്ശാല താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ പേവാര്‍ഡിനോട് ചേര്‍ന്നു നിന്ന ചന്ദനമരം ഞായറാഴ്ച രാത്രിയില്‍ കവര്‍ന്നു. മോഷണം നടന്നതറിഞ്ഞിട്ടും പരാതി നല്‍കാതെ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍. ആശുപത്രിക്കുള്ളില്‍ നിന്ന 25 വര്‍ഷത്തോളം പഴക്കമുളള ചന്ദനമരമാണ് മോഷണം പോയത്. എന്നാൽ പരാതി രേഖാമൂലം നല്‍കാത്തതില്‍ ദുരൂഹത വർധിക്കുന്നു. പോവാര്‍ഡിലെ ജിവനക്കാരന്റെ ഒത്താശയോടെ ആയിരിക്കാം മോഷണമെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

    24 മണിക്കൂറും സുരക്ഷാ ജിവനക്കാരുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ചന്ദനമരം മോഷണം നടന്നത്. സ്ത്രീകളടക്കം എട്ട് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുണ്ടായിയിട്ടും മോഷണവിവരം അറിഞ്ഞില്ലായെന്നാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് പറയുന്നത്. രാത്രിയില്‍ സംഭവമറിഞ്ഞ് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരക്കുകാരണം പരാതി നല്‍കിയില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sandalwoodtaluk hospitalparassala
    News Summary - Sandalwood stolen from Parassala Taluk Hospital
    Similar News
    Next Story
    X