Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightParassalachevron_rightആഡംബര കാറില്‍...
    Parassala
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:35 PM IST

    ആഡംബര കാറില്‍ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയ യുവതിയടക്കം നാലുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആഡംബര കാറില്‍ എം.ഡി.എം.എ കടത്തിയ യുവതിയടക്കം നാലുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്‍ഫാ​ന്‍, ആ​ഷി​ക്, അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍,ഷെ​മി 

    Listen to this Article

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല: പാ​റ​ശ്ശാ​ല​ക്ക്​ സ​മീ​പം 175 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി യു​വ​തി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​ര്‍ പി​ടി​യി​ല്‍. ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷെ​മി (32), ക​ണി​യാ​പു​രം ചി​റ്റാ​റ്റു​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്‍ഫാ​ന്‍ (24), ആ​ഷി​ക് (20), അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘം ചെ​ങ്ക​വി​ള​യി​ല്‍വെ​ച്ച് കാ​റ് ത​ട​ഞ്ഞാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ബെം​ഗ​ളു​രു​വി​ല്‍ നി​ന്ന്​ എം.​ഡി.​എം.​എ വാ​ങ്ങി കാ​റി​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സ​മ​യം ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘം കാ​റി​നെ പി​ന്‍തു​ട​ര്‍ന്നെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്‍ ചെ​ങ്ക​വി​ള​യി​ല്‍വെ​ച്ച്​ ഇ​ട​റോ​ഡി​ല്‍ ക​യ​റാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ല്‍, ക​ണി​യാ​പു​രം മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍, കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ക്കും ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കും വി​ല്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ രീ​തി​യെ​ന്ന് ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘം അ​റി​യി​ച്ചു.

    റൂ​റ​ല്‍ ന​ര്‍കോ​ട്ടി​ക് സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഫ​യാ​സ്, റ​സ​ല്‍ രാ​ജ്, ദി​ലീ​പ്, രാ​ജീ​വ്, പ്രേം​കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പൂ​വാ​ര്‍ സി.​ഐ സു​ജി​ത്തി​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MDMAarrestedsmuggling drugs
    News Summary - Four people, including a young woman, arrested for smuggling MDMA in a luxury car
    Similar News
    Next Story
    X