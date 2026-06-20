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    Parassala
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 9:52 AM IST

    കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റുമായി കറങ്ങിയ കാർ പിടിയിൽ

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    കേരള-തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയില്‍ ബീക്കണ്‍ ലൈറ്റുമായി കറങ്ങിയ കാർ പിടിയിൽ
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    കേ​ര​ള ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ല്‍ ബീ​ക്ക​ണ്‍ ലൈ​റ്റ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​ർ പാ​റ​ശ്ശാ​ല മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ള്‍

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല: പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യി​ലും ബീ​ക്ക​ന്‍ ലൈ​റ്റി​ട്ട് ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കി പാ​ഞ്ഞ കാ​ർ ഒ​ടു​വി​ൽ പാ​റ​ശ്ശാ​ല മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. കേ​ര​ള-​ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​തി​ര്‍ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​നം വി​ല​സി​യ​ത്. ദി​വ​സ​വും പ​ല​ത​വ​ണ ബീ​ക്ക​ണ്‍ ലൈ​റ്റ് തെ​ളി​യി​ച്ചും അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ലും ഉ​ച്ച​ത്തി​ല്‍ ഹോ​ണ്‍ മു​ഴ​ക്കി ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​മാ​ണ് അ​സി. മോ​ട്ടോ​ര്‍ വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ വി.​ആ​ർ. നി​തി​ന്‍, സു​നി​ല്‍ രാ​ജ്, അ​ന്‍സാ​രി അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കേ​ര​ള ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് കാ​ർ. ചെ​റു​വാ​ര​ക്കോ​ണം സി.​എ​സ്.​ഐ ലോ ​കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ് വാ​ഹ​നം പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പാ​റ​ശ്ശാ​ല മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് സം​ഘം വാ​ഹ​നം കി​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​ർ.​ടി ഓ​ഫി​സി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:Motor Vehicle Departmentbeacon lightModified carKerala Tamil Nadu border
    News Summary - Car caught driving with beacon light on Kerala-Tamil Nadu border
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