    Palode
    date_range 29 Dec 2025 10:50 AM IST
    date_range 29 Dec 2025 10:50 AM IST

    തേക്കിൻതടി കടത്താൻ ശ്രമം: രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    ത​ടി ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ലോ​റി​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു
    തേക്കിൻതടി കടത്താൻ ശ്രമം: രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി​ക​ളും ലോ​റി​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    പാ​ലോ​ട്: വെ​മ്പാ​യ​ത്തു​നി​ന്ന് തെ​ങ്കാ​ശി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ഹാ​ഗ​ണി​ത്ത​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തേ​ക്കി​ൻ ത​ടി​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​വ​രെ​യും ലോ​റി​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി. തെ​ങ്കാ​ശി ജെ.​വി.​വി.​ഡി കോ​ള​നി​യി​ൽ പാ​ക്കി​യ​രാ​ജ്, വെ​ള്ളൂ​ർ മു​ഖ​വൂ​ർ​ക​ര​യി​ൽ സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ത​ടി​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ടോ​റ​സ് ലോ​റി​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​രു​ള​ൻ ത​ടി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മി​ൽ ഓ​ണേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 25നും ​പാ​ലോ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ടി​ക​ട​ത്ത് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. ജി.​എ​സ്.​ടി പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി മാ​ർ​ക്ക് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്വാ​ധീ​ന​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ൽ ത​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ ഓ​രോ ലീ​ഫി​നും വ​ൻ തു​ക ഈ​ടാ​ക്കി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    വ്യാ​ജ ജി.​എ​സ്.​ടി ബി​ല്ലും പി.​എം.​ആ​റും ന​ൽ​കു​ന്ന തെ​ന്മ​ല, പ​ത്ത​നാ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​കാ​ര്യ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തേ​ക്ക് മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​സു​ക​ളും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പാ​ലോ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ വി​പി​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ, കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​രു​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും വാ​ഹ​ന​വും വ​നം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:Teak woodpalodewood smugglingArrest
