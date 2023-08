നക്ഷത്ര ആമകളെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

cancel camera_alt പി​ടി​യി​ലാ​യ​ പ്രതികൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ലോ​ട്: ന​ക്ഷ​ത്ര ആ​മ​ക​ളെ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ടു ന​ക്ഷ​ത്ര ആ​മ​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് പ​ച്ച​യി​ൽ മ​ണ​പ്പു​റം ന​ന്ദ​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി തൈ​ക്കാ​ട് സെ​ക്​​ഷ​നി​ലെ ലൈ​ൻ​മാ​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് (40), മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴ് പ​ച്ച​യി​ൽ മ​ണ​പ്പു​റം പേ​രേ​ത്ത് കോ​ണ​ത്ത് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ (37), തൃ​ശൂ​ർ ചാ​വ​ക്കാ​ട് തൊ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്ത​രി​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഡ്രൈ​വ​ർ സ​ജി​ത്ത് (38) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്ത് വെ​ച്ച് ആ​മ​ക​ളെ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും വ​നം വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Three people were arrested for trying to sell star turtles