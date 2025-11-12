Begin typing your search above and press return to search.
12 Nov 2025 3:35 PM IST
Updated Ondate_range 12 Nov 2025 3:35 PM IST
പടക്കനിർമാണ ഷെഡിൽ പൊട്ടിത്തെറി; നാല് വനിതകൾക്ക് പരിക്ക്
News Summary - Explosion in fireworks manufacturing shed; Four women injured
പാലോട് : നന്ദിയോട് പേരയം താളിക്കുന്നിൽ പടക്കനിർമാണ ഷെഡിൽ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നാല് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഷീബ, ജയ, ശ്രീമതി, മഞ്ജു എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ ഷീബ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
താളിക്കുഴി ആൻ ഫയർ വർക്ക്സിലായിരുന്നു തീ പിടിത്തം. വെടിമരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉഗ്ര സ്ഫോടനത്തോടനത്തോടെ പൊട്ടിതെറിക്കുകയായിരുന്നു. താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ ആണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നത്. അജിത്കുമാറിന്റെ പേരിലാണ് ലൈസൻസ്. വിതുര ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. പാലോട് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
