Madhyamam
    Neyyattinkara
    Neyyattinkara
    Posted On
    30 Dec 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    30 Dec 2025 12:36 PM IST

    കരമന-കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയില്‍ തെരുവുവിളക്കുകള്‍ കത്തുന്നില്ല

    അപകടങ്ങൾ പതിവായിട്ടും അധികൃതർക്ക് മൗനം
    കരമന-കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയില്‍ തെരുവുവിളക്കുകള്‍ കത്തുന്നില്ല
    കരമന-കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയില്‍ തെരുവുവിളക്കുകള്‍ മിഴിയടച്ചപ്പോൾ

    നെയ്യാറ്റിൻകര: കരമന-കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയില്‍ തെരുവുവിളക്കുകള്‍ മിഴിയടച്ചിട്ട് മസങ്ങളായിട്ടും നടപടിയില്ല. ബാലരാമപുരം കൊടിനട മുതല്‍ മുടവൂര്‍പാറ വരെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ. ഡിവൈഡറില്‍ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വിളക്കും തെളിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

    തെരുവുവിളക്കുകള്‍ തെളിയാതായതോടെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവായി. മാസങ്ങൾക്കുമുമ്പ് വാഹനാപകടത്തിൽ ഈ പ്രനേശത്ത് മൂന്നുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ തെരുവുവിളക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയെങ്കിലും പാലിച്ചില്ല. പ്രദേശത്ത് രാത്രി റോഡരികില്‍ വാഹനങ്ങല്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

    TAGS:National HighwayStreet LightsKaramana
    News Summary - Street lights are not working on the Karamana-Kaliikavila National Highway.
