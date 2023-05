വാർഡ് മെംബറെ വീടുകയറി ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സു​രേ​ഷും ശ്രീ​കാ​ന്തും By മാധ്യമം ലേഖകൻ നേ​മം: വി​ള​പ്പി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​രോ​ട് വാ​ർ​ഡ് മെ​ംബർ അ​നീ​ഷി​നെ വീ​ടു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രെ വി​ള​പ്പി​ൽ​ശാ​ല പോ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മെ​ംബ​റു​ടെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യ സു​രേ​ഷ് (31), ശ്രീ​കാ​ന്ത് (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ മ​ദ്യ​പി​ച്ച് ബ​ഹ​ളം വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വാ​ർ​ഡ് മെ​ംബ​റെ മ​ർ​ദ്ദി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ളെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സി.​ഐ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം സു​രേ​ഷ് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ അ​നീ​ഷി​നെ​തി​രേ​യും പോ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ സു​രേ​ഷും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. Show Full Article

Two persons were arrested in the incident of assaulting a ward member