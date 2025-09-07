Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNemamchevron_rightസുഹൃത്തിനെ കുത്തിയ...
    Nemam
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:47 PM IST

    സുഹൃത്തിനെ കുത്തിയ കേസിൽ യുവാവ്​ പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ratheesh
    cancel
    camera_alt

    ര​തീ​ഷ്

    നേ​മം: ഒ​ന്നി​ച്ച്​ മ​ദ്യ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം സു​ഹൃ​ത്തി​നെ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വാ​വ്​ പി​ടി​യി​ല്‍. പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ര​തീ​ഷാ​ണ്​ (32) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കാ​ല​ടി കോ​ട്ട വാ​ഴ​വി​ളാ​ക​ത്ത് വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ഷ്ണു​വി​നാ​ണ് (32) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്.

    മ​രു​തൂ​ര്‍ക്ക​ട​വി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന ആ​ര്‍ച്ചി​നു സ​മീ​പ​ത്തി​രു​ന്നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മ​ദ്യ​പി​ച്ച​ത്. ര​തീ​ഷ് വി​ഷ്ണു​വു​മാ​യി വാ​ക്കു​ത​ര്‍ക്ക​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും അ​ര​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് നെ​ഞ്ചി​ല്‍ കു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്രെ. സാ​ര​മാ​യി മു​റി​വേ​റ്റ വി​ഷ്ണു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ല്‍ക്കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ് ര​തീ​ഷെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ര​മ​ന സി.​ഐ അ​നൂ​പ്, എ​സ്.​ഐ ശ്രീ​ജി​ത്ത്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ കി​ര​ണ്‍, അ​ജി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും അ​റ​സ്റ്റി​നും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ്​ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewstrivandrumstabbedCrime
    News Summary - man arrested for stabbing friend
    Similar News
    Next Story
    X