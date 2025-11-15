Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNemamchevron_rightപിഴത്തുക കീശയിലാക്കി;...
    Nemam
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:21 AM IST

    പിഴത്തുക കീശയിലാക്കി; കരമന സ്റ്റേഷനിലെ മുന്‍ റൈറ്റര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

    text_fields
    bookmark_border
    crime
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    നേ​മം: വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പി​ഴ​ത്തു​ക കീ​ശ​യി​ലാ​ക്കി​യ​തി​ന് ക​ര​മ​ന സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ മു​ന്‍ റൈ​റ്റ​ര്‍ക്ക് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഷ​ന്‍. കാ​ഞ്ഞി​രം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റ് (45) ആ​ണ് സ​സ്‌​പെ​ന്‍ഷ​നി​ലാ​യ​ത്. ഡ്യൂ​ട്ടി​സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള മ​ദ്യ​പാ​ന​വും മ​റ്റു സ്വ​ഭാ​വ​ദൂ​ഷ്യ​വും മൂ​ലം ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റി​നെ ന​ന്ദാ​വ​നം എ.​ആ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ലേ​ക്കു സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ ജോ​ലി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ലീ​വി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ആ​യ​പ്പോ​ള്‍ ക്യാ​ഷ് ബു​ക്കും ക്യാ​ഷ് ബാ​ല​ന്‍സും പു​തി​യ റൈ​റ്റ​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റാ​തി​രു​ന്ന​തി​ല്‍ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രേ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ക്യാ​ഷ് ബു​ക്ക് കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​ല ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഷി​ജി അ​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ണ്‍ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫ് ആ​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​മാ​യി ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റി​നെ​തി​രേ ക​ര​മ​ന സി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ഴ​ത്തു​ക ട്ര​ഷ​റി​യി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി.

    ക​ര​മ​ന​യി​ല്‍ പു​തി​യ സി.​ഐ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​റു​മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ മാ​ത്രം 25,000 ഓ​ളം രൂ​പ ട്ര​ഷ​റി​യി​ല്‍ ഷി​ജി അ​ട​ക്കാ​നു​ണ്ട്. മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ട്ര​ഷ​റി​യി​ല്‍ പി​ഴ​ത്തു​ക അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​സ്.​ഐ​മാ​ര്‍ പി​ഴ​ത്തു​ക സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ത് റ്റൈ​റ്റ​ര്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും ഡ്യൂ​ട്ടി ഒ​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​പ​ണം മേ​ശ​വ​ലി​പ്പി​ല്‍ നി​ന്നു പോ​ക്ക​റ്റി​ലി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​തും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ എ​സ്.​ഐ​മാ​രെ​യും മ​റ്റു​പോ​ലീ​സു​കാ​രെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഇ​വ​ര്‍ക്ക് പ​ങ്കി​ല്ലെ​ന്നു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഷി​ജി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സി​റ്റി പോ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ തോം​സ​ണ്‍ ജോ​സ് ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റി​നെ സ​സ്‌​പെ​ന്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഷി​ജി വി​ന്‍സ​ന്റി​നെ​തി​രേ വി​ജി​ല​ന്‍സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ സൂ​ച​ന ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Police StationsuspentionKaramanasuspended officerCrime
    News Summary - Former writer at Karamana station suspended for pocketing fine
    Similar News
    Next Story
    X