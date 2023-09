അഖിൽ ഏഴാം വർഷത്തിലും കാണാമറയത്ത്​: തോരാക്കണ്ണീരുമായി അച്ഛനുമമ്മയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നേ​മം: പാ​ലോ​ട്ടു​വി​ള കു​രി​യോ​ട് എ​ൻ. സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ​യും സു​ധ​കു​മാ​രി​യു​ടെ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ എ​സ്.​എ​സ്. അ​ഖി​ലി​നെ കാ​ണാ​താ​യി​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷം. 2016 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 16നാ​ണ് കാ​ണാ​താ​കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് 17 വ​യ​സ്സു​ള്ള അ​ഖി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ വ​ഴ​ക്കു​പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ക​നെ കാ​ണാ​യ​ത്. വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും എ​ടു​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ഖി​ലി​ന്റെ യാ​ത്ര. മ​ക​ൻ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​താ​യ​തോ​ടെ സു​ധാ​ക​ര​ന്റെ മാ​ന​സി​ക​നി​ല തെ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി. സു​ധാ​കു​മാ​രി ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​മാ​ണ്. അ​ഖി​ലി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നു​കാ​ട്ടി സു​ധാ​ക​ര​ൻ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും പ്ര​യോ​ജ​ന​വു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. സ്വ​ന്തം നി​ല​യി​ൽ സു​ധാ​ക​ര​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2022ൽ ​ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ക​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. സു​ധാ​ക​ര​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി കി​ട​പ്പാ​ട​മി​ല്ല. മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ അ​മ​ലി​ന് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ടും​ബം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. മ​ക​നെ കാ​ണാ​താ​യ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് മ​ന്ത്ര​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പ​ണം ത​ട്ടി​യ​വ​രു​മു​ണ്ട്. Show Full Article

