    date_range 4 May 2026 12:39 PM IST
    date_range 4 May 2026 12:39 PM IST

    പ​ന​വൂ​ർ അ​ജ​യ​പു​ര​ത്ത് കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളി​റ​ങ്ങി

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: പ​ന​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ജ​യ​പു​രം മ​ല​യ്കോ​ണ​ത്ത് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളി​റ​ങ്ങി. പ​ത്തോ​ളം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ലാ​യി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം പോ​ത്തി​നെ ക​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി നാ​ട്ടു​കാ​രെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് രാ​ത്രി 10 ഓ​ടെ പാ​ലോ​ട് നി​ന്ന് ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. അ​വ​ർ എ​ത്തി​യ സ​മ​യ​ത്തും മ​ല​യ്ക്കോ​ണം ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ത്ത് പോ​ത്തു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ വെ​ടി വ​ച്ച് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​വ​യെ ഓ​ടി​ച്ചു.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് അ​ടു​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ പൂ​വ​ക്കാ​ടും പ​ത്തോ​ളം കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ളെ ടാ​പ്പി​ങ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ ഇ​നി​യും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ല നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:nedumangadwild buffalotrivandum
    News Summary - Wild buffaloes roamed in Ajayapura, Panavu
