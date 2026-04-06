Madhyamam
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 6 April 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 3:14 PM IST

    കല്ലാറിൽ യു.ഡി.എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസ് തകർത്തു; പ്രവർത്തകർക്ക് മർദനം

    വി​തു​ര ക​ല്ലാ​റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​നു​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: വി​തു​ര ക​ല്ലാ​റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി.​എ​സ്. ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​നു​നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം. സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്തു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ല്ലാ​ർ ന​ജീം എ (53), ​ക​രീം എം (73), ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എം (58), ​അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ കെ (49), ​സ​ത്യ​ൻ എ​സ് (70), സീ​ന​ത്ത് എ​സ് (60), ആ​രി​ഫ കെ (75), ​റം​ല കെ (70), ​മാ​യ പി (45), ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കെ (47) ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്.

    പൊ​ന്മു​ടി​യി​ൽ​പോ​യി മ​ട​ങ്ങി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഓ​ഫി​സ് അ​ടി​ച്ചു​ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. സം​ഘം അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ഓ​ഫീ​സി​നു നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഞ്ചി​യൂ​രി​ലു​ള്ള സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. അ​ക്ര​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട സം​ഘ​ത്തെ ആ​ന​പ്പാ​റ​യി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടെ​യും സം​ഘം അ​ക്ര​മ​ത്തി​നു മു​തി​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വി​തു​ര പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ആ​റു​പേ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ, അ​രു​ൺ, യ​ദു, ശ​ര​ത്, വി​ഷ്ണു, ഹാ​ഷിം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    TAGS:kerala assembly electionbeaten upElection OfficerUDF
    News Summary - UDF election office vandalized in Kallar; activists beaten up
