Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightഓട്ടോയിൽ കറങ്ങി...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:38 AM IST

    ഓട്ടോയിൽ കറങ്ങി കഞ്ചാവ് വിൽപന; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓട്ടോയിൽ കറങ്ങി കഞ്ചാവ് വിൽപന; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങി ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​ർ എ​ക്സൈ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു കി​ലോ 100 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മു​ട്ട​ത്ത​റ പ​ള്ളം അ​ബു മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ബു​താ​ഹി​ർ (30), കൊ​ഞ്ചി​റ പാ​റ​പ്പൊ​റ്റ ല​ക്ഷ്മി ഭ​വ​നി​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന മി​ഥു​ൻ (31) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് റേ​ഞ്ച് എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പ്ര​വീ​ണും സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ക​റ​ങ്ങി ക​ഞ്ചാ​വു വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ര​കു​ളം മു​ല്ല​ശേ​രി പൊ​യ്പ്പാ​റ വ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ എ​ക്സൈ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. താ​ഹി​ർ നി​ര​വ​ധി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലും മ​റ്റ് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​യും പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് എ​ക്സൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugsganjaarrestedCrime
    News Summary - Two arrested for selling ganja in autorickshaw
    Similar News
    Next Story
    X