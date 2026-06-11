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    Nedumangad
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 1:44 PM IST

    കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ

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    കഞ്ചാവുമായി മൂന്നുപേർ പിടിയിൽ
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    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ തൂ​ഫാ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​രം കി​ട്ടി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് തോ​ട്ടു​മു​ക്ക് നി​ന്ന് 1.095 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​ന്ന് പേ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് പാ​ണോ​ട് കി​ഴ​ക്കും​ക​ര തൊ​ട്ടു​മു​ക്ക് നൗ​ഫ​ൽ (27), ക​രി​പ്പൂ​ർ പു​ലി​പ്പാ​റ ന​രി​ച്ചി​ലോ​ട് എ.​ആ​ർ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദ് (26), ക​ര​കു​ളം അ​യ​ണി​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്കേ​വി​ള നി​ല​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ശ​ര​ത്( 22) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. തോ​ട്ടു​മു​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​രം കി​ട്ടി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് എ​സ്.​ഐ അ​ഭി​ജി​ത്ത്, എ.​എ​സ്.​ഐ സി. ​ബി​ജു, സി.​പി.​ഒ അ​നു​പം ജി​ത്, ഷാ​ഡോ ടീം ​എ.​എ​സ്.​ഐ സ​തി, അ​നൂ​പ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ഖി​ൽ, ഉ​മേ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട് കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വ് അ​ട​ങ്ങി​യ ക​വ​ർ കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:criminal caseganjaArrestCrime
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