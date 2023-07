മുളക്പൊടി എറിഞ്ഞ്​ മാല പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവതി പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ബ്യൂ​ട്ടി പാ​ർ​ല​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത്​ മു​ള​ക്പൊ​ടി എ​റി​ഞ്ഞ്​ ക​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച യു​വ​തി പി​ടി​യി​ൽ. തൊ​ളി​ക്കോ​ട്‌ പ​ണ്ടാ​ര​വി​ളാ​കം തോ​ട്ട​രി​ക​ത്തു​വീ​ട്ടി​ൽ മാ​ലി​നി (46) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ഗ​വ. ഗേ​ൾ​സ്‌ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ബ്ലൂ​ബെ​റി എ​ന്ന ബ്യൂ​ട്ടി പാ​ർ​ല​റി​ൽ പ​ർ​ദ​യും മു​ഖാ​വ​ര​ണ​വും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ മാ​ലി​നി മു​ടി മി​നു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​ണം നാ​ത്തൂ​ന്റെ കൈ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ബ്യൂ​ട്ടി പാ​ർ​ല​റി​ലി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ പാ​ർ​ല​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ആ​നാ​ട് വ​ട​ക്കേ​ല മൈ​ല​മൂ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ ശ്രീ​കു​ട്ടി​യോ​ട് സൗ​ഹൃ​ദം കൂ​ടി അ​വ​രു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ കി​ട​ന്ന മാ​ല പി​ടി​ച്ചു​നോ​ക്കു​ക​യും സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​രി​സ​ര​ത്തൊ​ക്കെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ​യം നോ​ക്കി ശ്രീ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ മു​ള​ക്പൊ​ടി എ​റി​യു​ക​യും മാ​ല പൊ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​ഖ​ത്ത്​ മു​ള​ക് പൊ​ടി വീ​ണ​തോ​ടെ നി​ല​വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ശ്രീ​ക്കു​ട്ടി പാ​ർ​ല​റി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഗ്ലാ​സ് ഡോ​ർ ത​ക​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ടി. ബ​ഹ​ളം കേ​ട്ട് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ സ​മീ​പ​ത്തെ ക​ട​ക​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് മാ​ലി​നി​യെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച്​ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. Show Full Article

The woman who tried to break the necklace by throwing chilli powder was arrested