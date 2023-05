വയോധികൻ ഓട്ടോയിടിച്ച്​ മരിച്ച കേസിൽ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്രി​ക​ൻ ഓ​ട്ടോ​യി​ടി​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ർ ത​ട്ട​ത്തു​മ​ല മാ​ണി​ക്യ​പാ​റ മു​ള​യ​റ വീ​ട്ടി​ൽ കെ ​ഷം​സു​ദീ​നെ ( 53 ) പാ​ലോ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്‌​റ്റ്‌ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 30 ന് ​വൈ​കി​ട്ട് പാ​ലോ​ട് ജ​ങ്ഷ​നു സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ല​വാ​സി​യാ​യ എ​ൽ. ക്രി​സ്തു​ദാ​സ് (79) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന കേ​സി​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചും വി​വി​ധ ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​യാ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ഇ​ടി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പാ​ലോ​ട് സി.​ഐ ഷാ​ജി​മോ​ന്റെ​യും എ​സ്.​ഐ നി​സാ​റു​ദീ​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ ഉ​ദ​യ​കു​മാ​ർ , അ​ൽ​അ​മാ​ൻ, വി​നീ​ത്, അ​രു​ൺ, സു​ജു കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

The driver was arrested in the case of the death of an elderly man