    Nedumangad
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:46 PM IST

    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതിയെ എ​ട്ട്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പിടികൂടി

    ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങിയ പ്രതിയെ എ​ട്ട്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പിടികൂടി
    ചീ​നി​മു​ത്തു

    നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ക​ഞ്ചാ​വ് കേ​സി​ല്‍ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യെ എ​ട്ട്​ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് വ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ക്‌​സൈ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി ചീ​നി​മു​ത്തു​വി​നെ​യാ​ണ്​ (48) എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് തി​രു​പ്പൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ആ​ന​മ​ല വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ മേ​ല്‍ക്കു​റു​മേ​ല്‍ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ന​മ​ല ടൈ​ഗ​ര്‍ റി​സ​ര്‍വി​നു​ള്ളി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലും കാ​ല്‍ന​ട​യാ​യും എ​ക്‌ൈ​സ​സു​കാ​ര്‍ 45 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് 2017ല്‍ ​ഇ​ട​മ​ല​ക്കു​ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന്​ 90 കി​ലോ​ഗ്രാം ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ല്‍ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യെ തൊ​ടു​പു​ഴ എ​ന്‍.​ഡി.​പി.​എ​സ് കോ​ട​തി 14 വ​ര്‍ഷം ത​ട​വി​നും ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സ്‌​ക്വാ​ഡ് സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ര​ഞ്ജി​ത്ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ (ഗ്രേ​ഡ്) ബി​നോ​യ് കെ.​ജെ. പ്രി​വ​ന്‍റി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ (ഗ്രേ​ഡ്) പി.​എം. ജ​ലീ​ല്‍, കെ.​എ​ന്‍. സി​ജു​മോ​ന്‍,സി​വി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വൈ. ​ക്ല​മ​ന്‍റ്​ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

