    Nedumangad
    date_range 3 Oct 2025 12:24 PM IST
    date_range 3 Oct 2025 12:24 PM IST

    ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്നു വീണ്​ രോഗിയുടെ ബന്ധുവിന് പരിക്ക്​

    ജില്ല ആശുപത്രിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ അടർന്നു വീണ്​ രോഗിയുടെ ബന്ധുവിന് പരിക്ക്​
    ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് പാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ നൗ​ഫി​യ

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് സീ​ലി​ങ്​ പാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ണ്​ രോ​ഗി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​വി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

    ന​ടു​വേ​ദ​ന​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ പോ​ത്ത​ൻ​കോ​ട് ശാ​ന്തി​ഗി​രി ആ​ന​ന്ദ​പു​രം റി​യാ​സ് മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ബി. ​ഫ​സി​ലു​ദീ​ന് ഒ​പ്പം എ​ത്തി​യ ബ​ന്ധു നൗ​ഫി​യ നൗ​ഷാ​ദ് (21) നാ​ണ് കൈ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഫ​സി​ലു​ദീ​നൊ​പ്പം പി.​എം.​ആ​ർ ഒ.​പി​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണാ​നാ​യി ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​ണ് സം​ഭ​വം.

    നൗ​ഫി​യ​യു​ടെ ഇ​ട​തു കൈ​യ്യി​ലാ​ണ് പാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ർ​ന്നു വീ​ണ​ത്. എ​ക്സ്റേ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​റ്റ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വേ​ദ​ന ഉ​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ത​ന്നെ നൗ​ഫി​യ​ക്ക്​ ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പി.​എം.​ആ​ർ ഒ.​പി ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്‌ മാ​റ്റി.

    News Summary - Patient's relative injured after concrete slabs fall at district hospital
