    Nedumangad
    date_range 18 Sept 2025 2:47 PM IST
    date_range 18 Sept 2025 2:47 PM IST

    പുറമ്പോക്കിലെന്ന്​; വീടുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കം തടഞ്ഞു

    പുറമ്പോക്കിലെന്ന്​; വീടുകൾ പൊളിക്കാനുള്ള നീക്കം തടഞ്ഞു
    മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ വീ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​യു​ന്നു

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​വു​മു​ള്ള പു​റ​മ്പോ​ക്കു​ക​ൾ അ​ള​ന്നു തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​തി​ലു​ള്ള വീ​ടു​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​രെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു. അ​രു​വി​ക്ക​ര വെ​ള്ള​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട മു​ണ്ടേ​ല മു​ത​ൽ കൂ​വ​ക്കു​ടി വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​വു​മു​ള്ള പു​റ​മ്പോ​ക്കു​ക​ൾ അ​ള​ന്നു തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​ര്യ​നാ​ട്, അ​രു​വി​ക്ക​ര പോ​ലീ​സി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​വും ടി​പ്പ​റു​ക​ളു​മാ​യി വീ​ടു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു നി​ര​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​യ​തി​നെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി എ​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29 വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നും സ്റ്റേ ​ഉ​ത്ത​ര​വു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ പോ​ലും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ സം​ഘം ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വ​ൻ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​ണ്ടാ​യി. വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ കു​പ്പി​യു​മാ​യി മ​ണ്ണു​മ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി.

    മു​ണ്ടേ​ല മു​ത​ൽ കൂ​വ​ക്കു​ടി വ​രെ​യു​ള്ള ആ​റോ​ളം വീ​ടു​ക​ളാ​ണ് പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. അ​രു​വി​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ആ​ർ. ക​ല സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റും റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പും പി​ഡ​ബ്ല്യു​ഡി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാം എ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​രി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
