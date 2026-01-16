Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumangad
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:52 AM IST

    ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചുപേർ‍ക്ക് പരിക്ക്

    ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അഞ്ചുപേർ‍ക്ക് പരിക്ക്
    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് -തെ​ങ്കാ​ശി പാ​ത​യി​ൽ ആ​നാ​ട് നാ​ഗ​ച്ചേ​രി​ക്ക് സ​മീ​പം ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് 5 പേ​ർ‍ക്ക് പ​രി​ക്ക്. നാ​ല് കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഒ​രു ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ക്കു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. പാ​ലോ​ട് എ​ക്സ​ർ​വീ​സ് കോ​ള​നി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (65), സു​രേ​ഷ് (74), സു​രേ​ഷി​ന്റെ ഭാ​ര്യ സു​ജാ​ത (65), സു​ജാ​ത​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി സു​നി​ത (58) കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ മേ​ലേ ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ത​നി​മ (20) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​വ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് -തെ​ങ്കാ​ശി പാ​ത​യി​ൽ ആ​നാ​ട് നാ​ഗ​ച്ചേ​രി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. വി​തു​ര ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ ബ​സും എ​തി​ർ​ദി​ശ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ കാ​റും ആ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് ബ​സി​ന്റെ ഡ്രൈ​വ​ർ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശം ത​ക​ർ​ന്നു. കാ​ർ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റി​ന്റെ വാ​രി​യെ​ല്ലി​ന് പൊ​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യി. സു​രേ​ഷി​നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഡോ​ക്ട​റെ കാ​ണി​ച്ച ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ.

    TAGS:Injurybus-car collisionAccidentsRoad Accident
