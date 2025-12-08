Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Nedumangad
    Posted On
    8 Dec 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 9:37 AM IST

    നെടുമങ്ങാട് ടൗണിൽ കോൺഗ്രസ് -പൊലീസ് സംഘർഷം

    നെടുമങ്ങാട് ടൗണിൽ കോൺഗ്രസ് -പൊലീസ് സംഘർഷം
    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ലെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശത്തി​നി​ടെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പൊ​ലീ​സും ത​മ്മി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്- പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ർ​ഷം. പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ടൗ​ണി​ൽ ന​ട​ന്ന കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും മൂ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി ചാ​ർ​ജി​ൽ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.​സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന കൊ​ട്ടി​ക​ലാ​ശ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ അ​നാ​വ​ശ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ച്ചേ​രി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ശേ​ഷം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വി​ടേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് സി.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​സം​ഘം പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. പു​തു​താ​യി വ​ന്ന സി. ​ഐ​യോ​ട് ചി​ല പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ ത​ന്നെ അ​വ​രെ ത​ട​യേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും സി.​ഐ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ത​ള്ളി​മാ​റ്റി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​തെ ത​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പൊ​ലീ​സി​ന് നേ​രെ ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സ് ലാ​ത്തി​വീ​ശി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു.

    നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ പോ​ലീ​സ് തി​ര​ഞ്ഞു​പി​ടി​ച്ച്​ അ​ടി​ച്ചു. പ​ര​സ്യ​പ്ര​ച​ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ത്തു​മി​നി​റ്റ് മു​മ്പ് മാ​ത്രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ച്ച​ത് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ന്റെ നി​റം​കെ​ടു​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ആ​ശ്രി​ത വ​ത്സ​ല​രാ​യ ചി​ല പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​തെ​ന്നും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തെ​ന്നും ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ.​എ​ൻ.​ബാ​ജി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    TAGS:trivandrumElection Newsnedumangadu
