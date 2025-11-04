Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightഅരുവിക്കര ജങ്ഷന്‍...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:46 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:46 PM IST

    അരുവിക്കര ജങ്ഷന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നു; ഭുമിയേറ്റെടുക്കല്‍ ഉള്‍പ്പടെ 17.3 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

    text_fields
    bookmark_border
    trivandrum
    cancel
    camera_alt

    വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​രു​വി​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: അ​രു​വി​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​രു​വി​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന​വും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.15 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ല്‍ കി​ഫ്‌​ബി ഫ​ണ്ട്‌ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. കൂ​ടാ​തെ 2.3 കോ​ടി രൂ​പ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ര്‍.​ആ​ര്‍ പാ​ക്കേ​ജ് മു​ഖേ​ന​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ, അ​ർ​ധ​സ​ർ​ക്കാ​ർ, പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ​യു​ള്ള അ​രു​വി​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ചെ​റു​പ​ട്ട​ണ​മാ​യി മാ​റും.

    ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​രു​വി​ക്ക​ര ഡാ​മി​നും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വാ​കും. അ​രു​വി​ക്ക​ര-​വെ​ള്ള​നാ​ട് റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സ​നം കൂ​ടി കി​ഫ്‌​ബി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പു​തി​യ വെ​യ്റ്റി​ങ് ഷെ​ഡും, തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ളും, ഫു​ട്പാ​ത്തും, മ​ഴ വെ​ള്ള - ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് 15 കോ​ടി​യു​ടെ അ​രു​വി​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി. അ​രു​വി​ക്ക​ര ഡാം ​മു​ത​ൽ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ബാ​ങ്ക് ജം​ഗ്ഷ​ൻ വ​രെ​യും, അ​രു​വി​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ക​ണ്ണം​കാ​രം പ​മ്പ് ഹൗ​സ് വ​രെ​യും 2.20 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ 12 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കും. ആ​കെ 19 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി​യാ​ണ് ജ​ങ്ഷ​ന്‍ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍പു​റ​മ്പോ​ക്ക് ഭൂ​മി​യും അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി. 68 ഭു​വു​ട​മ​ക​ളി​ല്‍ 56 പേ​ര്‍ക്കും പ​ണം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsdevelopmenttrivandrumaruvikkara
    News Summary - Aruvikkara Junction is being developed
    Similar News
    Next Story
    X