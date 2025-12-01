Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightNedumangadchevron_rightനെടുമങ്ങാട്ട്‌ ‘സീറോ’...
    Nedumangad
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 12:26 PM IST

    നെടുമങ്ങാട്ട്‌ ‘സീറോ’ വീട്ടു നമ്പറിൽ 24 വോട്ട്‌

    text_fields
    bookmark_border
    നെടുമങ്ങാട്ട്‌ ‘സീറോ’ വീട്ടു നമ്പറിൽ 24 വോട്ട്‌
    cancel
    Listen to this Article

    നെടുമങ്ങാട്: നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ ഒരു വാർഡിൽ ‘സീറോ’ വീട്ടു നമ്പരിൽ ചേർത്തത് 24 വോട്ടുകൾ.നഗരസഭയിലെ മണക്കോട് വാർഡിലാണ് വീട്ടു നമ്പർ ഇല്ലാതെ പൂജ്യം വീട്ടു നമ്പർ കാണിച്ചു 24 പേരെ വോട്ടറായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പാളയത്തിൻ മുകൾ വാർഡിലുള്ള വോട്ടർമാരാണ് ഈ വോട്ടർമാർ എന്നാണ് സൂചന. ബിജെപി പ്രവർത്തകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊക്കെയാണ് വോട്ടർമാരന്ന് ഇടതുമുന്നണി ആരോപിക്കുന്നു.

    വോട്ടർമാരിൽ പലർക്കും പാളയത്തിൻ മുകൾ വാർഡിലും വോട്ടുണ്ട്. വോട്ടർമാർക്ക് ഇവിടെ വീടില്ലാഞ്ഞതിനാൽ സീറോ എന്ന നമ്പരാണ് നൽകിയതായി കാണുന്നത്. കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമാണ് നമ്പർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്.അധികൃതരുടെ പരിശോധനയിൽ വോട്ടുകൾ അന്യായമായി ചേർത്തതെന്നു കണ്ടെത്തി.മറ്റു വാർഡുകളിലും ഈ വിധം വോട്ടുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയും തുടരുന്നു.അന്യായ വോട്ടു ചേർക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് തീവ്ര പരിശോധനയും അന്വേഷണവും നടപടയിയും വേണമെന്നും സി.പി. എം നെടുമങ്ങാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.പി. പ്രമോഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voteLocal Body Electionnedumangad
    News Summary - 24 votes in house number zero
    Similar News
    Next Story
    X