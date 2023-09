കടലിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച; നീരാവി ഉൽപാദനയന്ത്രം വീണ്ടെടുക്കാനായില്ല

cancel camera_alt കൂടങ്കുളം ആണവനിലയത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ട് വന്ന രണ്ട് നീരാവി ഉൽപാദനയന്ത്രങ്ങൾ കടലിൽ പാറയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ നാ​ഗ​ർ​കോ​വി​ൽ: കൂ​ട​ങ്കു​ളം ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചും, ആ​റും റി​യാ​ക്ട​റു​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ര​ണ്ട് നീ​രാ​വി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ (സ്‌​റ്റീം ജ​ന​റ​റ്റെ​ർ) ക​ട​ലി​ൽ പാ​റ​യി​ടു​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഏ​ഴി​നാ​ണ് റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ച​ര​ക്ക് ക​പ്പ​ലി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ര​ണ്ട് നീ​രാ​വി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ പി​റ്റേ​ദി​വ​സം ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ക​പ്പ​ലി​ൽ 300 കി​ലോ വീ​തം ഭാ​ര​മു​ള്ള ര​ണ്ട് നീ​രാ​വി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട​ങ്കു​ളം ആ​ണ​വ​നി​ല​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​റി​യ തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ട് വ​രു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ക​പ്പ​ൽ പാ​റ​യി​ൽ ത​ട്ടി കു​ടു​ങ്ങി. പ​ല ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കു​രു​ക്ക് അ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ കു​ടു​ങ്ങി​യ പ്ലോ​ട്ടി​ങ് ക​പ്പ​ലി​നെ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ട​ഗ് ബോ​ട്ട് കൊ​ണ്ട് വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ശ്ര​മം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ട​ഗ് ബോ​ട്ടി​ന് 15 ട​ൺ ഭാ​രം വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യെ ഉ​ള്ളൂ. 30 ട​ൺ വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ട​ഗ് ബോ​ട്ട് വ​ന്നാ​ലേ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ്‌​റ്റീം ജ​ന​റേ​റ്റ​റി​നെ വ​ലി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ.

ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ നീ​രാ​വി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കേ​ടു​പാ​ട് പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന​റി​യാ​ൻ മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​രെ വ​രു​ത്തി ക​ട​ലി​ന​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്താ​യാ​ലും ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി നീ​രാ​വി യ​ന്ത്ര​ത്തെ കൂ​ട​ങ്കു​ളം ആ​ണ​വ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. 2027ൽ ​വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും യു​ക്ര​യി​ൻ യു​ദ്ധം കാ​ര​ണം റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വൈ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ആ​കെ​യു​ള്ള ആ​റ് റി​യാ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന്, നാ​ല് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ടു​ത്ത​കാ​ല​ത്താ​യി കൂ​ട​ങ്കു​ളം ആ​ണ​വ​നി​ല​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഒ​ന്നും പു​റ​ത്ത് പ​റ​യാ​റി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

A week after being stranded at sea-The steam generator could not be recovered