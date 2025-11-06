Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightMedical collegechevron_rightവയോധികയുടെ സ്വര്‍ണമാല...
    Medical college
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:11 AM IST

    വയോധികയുടെ സ്വര്‍ണമാല പൊട്ടിച്ചുകടന്നവർ അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    വയോധികയുടെ സ്വര്‍ണമാല പൊട്ടിച്ചുകടന്നവർ അറസ്റ്റില്‍
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍

    Listen to this Article

    മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ്: ഉ​ള​ളൂ​ര്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് ന​ഗ​ര്‍ സി.​ഡി.​എ​സി​ന് എ​തി​ര്‍വ​ശം വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ക​ട​യി​ല്‍ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് ബൈ​ക്കി​ല്‍ ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ചെ​റു​വ​യ്ക്ക​ല്‍ പോ​ങ്ങും​മൂ​ട് പ​മ്പ്ഹൗ​സി​ന് എ​തി​ര്‍ വ​ശം പ​ന​ച്ച​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​രു​ണ്‍ (27), നി​രാ​ളി ലെ​യി​ന്‍ പി.​എ​സ്.​സി ന​ഗ​ര്‍ പെ​രി​ങ്ങാ​ലി പ​ണ​യി​ല്‍ പു​ത്ത​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സൂ​ര​ജ് (27) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സും സി​റ്റി ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് ടീ​മും ചേ​ര്‍ന്ന് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ വീ​ടി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള​ള ക​ട​യി​ല്‍ ഇ​രു​ന്ന വ​സ​ന്ത (70) യു​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ കി​ട​ന്ന മാ​ല​യാ​ണ്​ ഹെ​ല്‍മ​റ്റും ക​റു​ത്ത മാ​സ്‌​കും ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി അ​രു​ണ്‍ പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ സൂ​ര​ജി​നൊ​പ്പം പ​ള്‍സ​ര്‍ ബൈ​ക്കി​ല്‍ ക​ട​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ള്‍ പൊ​ട്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മാ​ല വെ​ഞ്ഞാ​റ​മൂ​ടു​ള​ള സ്വ​ര്‍ണ പ​ണ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ണ​യം വെ​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സി​നു ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി സ്വ​ര്‍ണ​മാ​ല ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.സ്വ​ര്‍ണം പ​ണ​യം വെ​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​ളി​വി​ല്‍ ക​ഴി​യാ​ന്‍ സാ​ഹാ​യി​ച്ച​തു​മാ​യ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി ബി​നു​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chain snatching
    News Summary - Chain snatchers arrested
    Similar News
    Next Story
    X