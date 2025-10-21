Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Medical college
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:59 AM IST

    ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വയോധികയെ അയൽവാസി വീട്ടിൽക്കയറി വെട്ടി

    ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ വയോധികയെ അയൽവാസി വീട്ടിൽക്കയറി വെട്ടി
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​യെ അ​യ​ൽ​വാ​സി വീ​ട്ടി​ൽ​ക​യ​റി വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. പു​ല​യ​നാ​ർ​കോ​ട്ട ഐ​ക്കോ​ൺ​സി​നു സ​മീ​പം ഗി​രി​ജാ​ഭ​വ​നി​ൽ ത​നി​ച്ച്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഗി​രി​ജാ​ദേ​വി (72) ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ത​ല​ക്ക്​ സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​വ​രെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലു​ള്ള ഗി​രി​ജ​യു​ടെ ത​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ച്​ തു​ന്ന​ലു​ണ്ട്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ല​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ലെ ര​ഘു എ​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന് വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ മ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ മ​രം ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ധി​ര​യും മൂ​ക​യു​മാ​യ ഗി​രി​ജ ഇ​യാ​ളോ​ട് ആം​ഗ്യ​ഭാ​ഷ​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് ഇ​യാ​ൾ വീ​ഡി​യോ എ​ടു​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഗി​രി​ജ​ക്ക്​ മ​നോ​വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ക​ൾ മാ​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത മ​ക​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വാ​ട​ക​ക്കാ​ര​ൻ കു​ര്യാ​ത്തി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ക​ളെ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ മ​ക​ളാ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    TAGS:trivandrumwomen attackmedical collegeCrimeNews
    News Summary - A neighbor broke into the house and attacked an elderly woman with a disability.
