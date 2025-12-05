വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 5 Dec 2025 12:19 PM IST
Updated Ondate_range 5 Dec 2025 12:19 PM IST
വിദ്യാർഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Young man arrested for raping female student
കഴക്കൂട്ടം: പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ മേനംകുളം ആറ്റരികത്തു വീട്ടിൽ രോഷിതിനെ (20) കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിയെ അനുനയിപ്പിച്ച് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പീഡന വിവരം പെൺകുട്ടി അധ്യാപികയോട് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ കഴക്കൂട്ടം പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. അസി. കമീഷണർ ചന്ദ്രദാസിന്റെ നേതൃത്തിൽ കഴക്കൂട്ടം എസ്.എച്ച്.ഒ ജെ.എസ്. പ്രവീണും സംഘവും ചേർന്ന് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
