    21 Aug 2025 1:55 PM IST
    21 Aug 2025 1:55 PM IST

    ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ച യുവാവിന് പകരം പിഴ വന്നത് വൈദികന്

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: ഹെ​ൽ​മെ​റ്റി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​ത് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പി​ഴ നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത് വൈ​ദി​ക​ന്. ച​ന്ത​വി​ള ഈ​സ്റ്റാ​ഫ്പു​രം സി.​എ​സ്.​ഐ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​എ​ഡി​സ​ൺ ഫി​ലി​പ്പി​നാ​ണ് പി​ഴ നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജൂ​ലൈ 21ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് 7.17 ന് ​മ​ല​യി​ൻ​കീ​ഴി​ലെ കാ​മ​റ​യി​ൽ ഹെ​ൽ​മെ​റ്റി​ല്ലാ​തെ യു​വാ​വ് പോ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള​ത്.

    നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ന​മ്പ​രും മാ​റ്റ​മാ​ണ്. ഹെ​ൽ​മെ​റ്റി​ല്ലാ​തെ പു​റ​ത്തു പോ​കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും വി​കാ​രി പ​റ​യു​ന്നു. നോ​ട്ടീ​സി​ൽ ബൈ​ക്കി​ന്‍റെ ന​മ്പ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്ത​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ്പ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ത​നി​ക്ക് പി​ഴ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ല. പി​ഴ​വ് തി​രു​ത്തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    helmetfinemotor vehicle departmentKazhakoottam
