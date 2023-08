തെളിവെടുപ്പിനിടെ വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുമെന്ന്​ പ്രതി

cancel camera_alt ലി​യോ​ൺ ജോ​ൺ​സ​നെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് തെ​ളി​വെ​ടു​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​നി​ടെ വീ​ണ്ടും കു​റ്റം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി കു​പ്ര​സി​ദ്ധ കു​റ്റ​വാ​ളി ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം തു​മ്പ സ്വ​ദേ​ശി ലി​യോ​ൺ ജോ​ൺ​സ​ൺ. എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി തെ​ളി​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ലി​യോ​ൺ ജോ​ൺ​സ​ൺ ബോം​ബെ​റി​യു​മെ​ന്നും മ​റ്റും പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

ലി​യോ​ൺ മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കെ​തി​രെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ട്ട​തി​ന് പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തേ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​സി​ൽ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​യാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം പൊ​ലീ​സി​ന്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 14 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. നെ​ഹ്റു ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ തു​മ്പ പൊ​ലീ​സ് ലി​യോ​ണി​നെ​യും ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി വി​ജേ​ഷി​നെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. വ​ധ​ശ്ര​മം, ബോം​ബേ​റ്, ക​ഞ്ചാ​വ്, അ​ടി​പി​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ് ലി​യോ​ൺ. 2022 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ തു​മ്പ​യി​ൽ രാ​ജ​ൻ ക്ലീ​റ്റ​സി​ന്റെ കാ​ൽ ബോം​ബെ​റി​ഞ്ഞ് ത​ക​ർ​ത്ത കേ​സി​ൽ ലി​യോ​ൺ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ കാ​പ്പ കേ​സ് ചു​മ​ത്തി ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചി​രു​ന്നു. പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ഠി​നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

The accused will commit the crime again during the taking of evidence