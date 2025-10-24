Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kazhakkoottam
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:44 AM IST

    കഴക്കൂട്ടം ഹോസ്റ്റൽ ബലാൽസംഗം; പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി

    കഴക്കൂട്ടം ഹോസ്റ്റൽ ബലാൽസംഗം; പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി
    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന യു​വ​തി​യെ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മ​ധു​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബെ​ഞ്ച​മി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി. ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് കോ​ട​തി ക​സ്റ്റ​ഡി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം, ട്ര​ക്ക് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന സ്ഥ​ലം, മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ വീ​ടു​ക​ൾ, ഇ​യാ​ൾ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് എ​ത്തി​യ മ​ധു​ര​യി​ലും മ​റ്റും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ മു​റി​യി​ൽ ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ ബ​ഞ്ച​മി​ൻ ക​ഴു​ത്തി​ന് കു​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച്​ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ളി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന് അ​ടു​ത്ത പു​ര​യി​ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു വ​ഴി​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് പോ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു ശേ​ഷം യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്ഥ​ല​ത്ത് ഫൊ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​ക്ര​മി​യു​ടെ വി​ര​ല​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് സ്ര​വ സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ധു​ര​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി ബെ​ഞ്ച​മി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    TAGS:kazhakkoottamtrivandrumcustodyRape Case
