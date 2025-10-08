Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Oct 2025 1:49 PM IST
    date_range 8 Oct 2025 1:49 PM IST

    പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

    അ​ഭി​ജി​ത്ത്​

    Listen to this Article

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: തു​മ്പ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ക​ഴു​ത്ത​റു​ത്ത് കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. കു​ള​ത്തൂ​രാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ്കൂ​ൾ വി​ട്ടു വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പോ​യ 17 കാ​ര​ന്‍റെ ക​ഴു​ത്താ​ണ് അ​റു​ത്ത​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​യെ തു​മ്പ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി.

    സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ (17) ക​ഴു​ത്തി​നാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​യ കു​ള​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ഭി​ജി​ത്തി​നെ (34) തു​മ്പ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി സ്കൂ​ൾ​ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ഭി​ജി​ത്തു​മാ​യി വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി.

    അ​ഭി​ജി​ത്തി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ബ്ലേ​ഡ് എ​ടു​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പി​റ​കെ ഓ​ടി​യ അ​ഭി​ജി​ത്ത്, ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ ക​ഴു​ത്ത്​ അ​റു​ത്തു.ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴു​ത്തി​ന് പ​ത്തോ​ളം തു​ന്ന​ൽ ഉ​ണ്ട്.

    News Summary - Attempt to kill Plus Two student by slitting his throat
    X