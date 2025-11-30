Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kazhakkoottam
    Posted On
    30 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 9:26 AM IST

    ചെ​ല്ല​മം​ഗ​ലം: തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌; നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ

    ചെ​ല്ല​മം​ഗ​ലം: തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌; നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ
    അ​രു​ൺ വ​ട്ട​വി​ള (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌), പാ​ള​യം സ​തീ​ഷ്‌ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌), ബി​ജ​യ്‌ മോ​ഹ​ൻ (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: നി​സാ​ര വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ ചെ​ല്ല​മം​ഗ​ലം വാ​ർ​ഡ്‌ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും സി​റ്റിം​ഗ്‌ സീ​റ്റ്‌ നി​ല​നി​റു​ത്താ​ൻ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ക​സ​നം പ​റ​ഞ്ഞു വാ​ർ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്‌ ബി.​ജെ.​പി. സി.​പി.​എം ചെ​മ്പ​ഴ​ന്തി ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു എ​സ്‌.​എ​ഫ്‌.​ഐ, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ഏ​രി​യ ജോ​യി​ന്റ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​രു​ൺ വ​ട്ട​വി​ള​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം പാ​ള​യം സ​തീ​ഷാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും വാ​ർ​ഡി​നെ പി​ന്നോ​ട്ട് അ​ടി​ച്ചു എ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്‌ യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    സേ​വാ​ഭാ​ര​തി കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് യൂ​ണി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജ​യ് മോ​ഹ​നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ക​സ​നം വോ​ട്ടാ​യി മാ​റ്റി വാ​ർ​ഡ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ക​രു​തു​ന്ന​ത്.

