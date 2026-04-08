    date_range 8 April 2026 12:59 PM IST
    date_range 8 April 2026 12:59 PM IST

    കഴക്കൂട്ടം ആവേശമുറ്റം;നിരത്ത് നിറഞ്ഞ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും കൊട്ടിക്കലാശം

    കഴക്കൂട്ടം ആവേശമുറ്റം;നിരത്ത് നിറഞ്ഞ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും കൊട്ടിക്കലാശം
    കഴക്കൂട്ടത്തെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെയും ഇടത് സ്ഥാനാർഥി കടകംപള്ളി സുരേ​ന്ദ്രന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ കൊട്ടി​ക്കലാശം

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: ആ​ഴ്ച​ക​ളോ​ളം നീ​ണ്ട പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ച് ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്റെ പ​ര​സ്യ പ്ര​ചാ​ര​ണം കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ബൈ​ക്ക് റാ​ലി​യും, വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ റോ​ഡ് ഷോ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​ക്കി ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ശ്രീ​കാ​ര്യം ജം​ഗ്ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം, ശ്രീ​കാ​ര്യം ജം​ഗ്ഷ​നി​ലാ​ണ് കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഴു​വ​ൻ യാ​ത്ര​യും.

    ഡി.​ജെ​യും ന്യൂ​ജെ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ക​ലാ​ശ​കൊ​ട്ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്ത് നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡ് ഷോ ​ആ​യി ശ്രീ​കാ​ര്യം ജം​ഗ്ഷ​നി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്റെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ശ​ര​ത്ച​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദി​ന്റെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ശ്രീ​കാ​ര്യ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ക്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ജം​ഗ്ഷ​ൻ വ​ഴി ക്രൈ​യി​നി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ശ്രീ​കാ​ര്യം വ​ഴി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​കേ​ണ്ട യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വ​ഴി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    TAGS:kadakampally surendranKazhakoottamKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Kazhakoottam is a place of excitement; the streets are filled with the slogans of the three fronts.
    Similar News
