Madhyamam
    Kazhakkoottam
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:19 AM IST

    തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ പറന്നു; സന്തോഷം പങ്കിട്ട്​ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ

    തലസ്ഥാനത്തേക്ക് അവർ പറന്നു; സന്തോഷം പങ്കിട്ട്​ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ
    ചി​ന്ന​മ്മ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കുട്ടികൾ

    ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം: അ​ങ്ങ​നെ അ​വ​ർ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​താ​ഭി​ലാ​ഷം ന​ട​ത്തി ടെ​ക്​​നോ​പാ​ർ​ക്കി​ലെ എ​ച്ച്.​ആ​ൻ​ഡ്.​ആ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പൂ​ജ​പ്പു​ര ചി​ന്ന​മ്മ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ 20 കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും അ​വ​രു​ടെ അ​മ്മ​മാ​രെ​യും ടീ​ച്ച​ർ​മാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 31 പേ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു യാ​ത്ര. ഡ്രീം ​ഫ്ലൈ​റ്റ് എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​യാ​ത്ര ചി​ന്ന​മ്മ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ അ​പൂ​ർ​വ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി മാ​റി.

    സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്നും സ്കൂ​ളി​ൽ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ ഒ​രു കു​ട്ടി വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നും വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത്​ ട്രെ​യി​നി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി അ​വി​ടെ​നി​ന്നും മെ​ട്രോ​യി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ൽ എ​ത്തി താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ കൊ​ച്ചി ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ആ​കു​ന്ന​ത​ല്ല.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​സ്റ്റ​സ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​നൗ​ൺ​സ്മെൻറ് വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ കൈ​യ​ടി​ച്ചു ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ങ്കി​ട്ടു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ എ​ച്ച്.​ആ​ൻ​ഡ്.​ആ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രെ​ത്തി മു​ഴു​വ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹ​രി​പ്ര​സാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:flightdifferently abled studentsKazhakoottam
