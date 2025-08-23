Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 23 Aug 2025 2:12 PM IST
    date_range 23 Aug 2025 2:12 PM IST

    പത്തിലേറെ മോഷണങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടും കള്ളനെ പിടികൂടാനാകുന്നില്ല

    പത്തിലേറെ മോഷണങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടും കള്ളനെ പിടികൂടാനാകുന്നില്ല
    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍, ഊ​രൂ​ട്ട​മ്പ​ലം, പു​ന്നാ​വൂ​ര്‍ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ വി​ട്ടു​പോ​കു​ന്നി​ല്ല. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്തി​ലേ​റെ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നി​ട്ടും ക​ള്ള​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ള്‍ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ടു​വി​ല​ത്തേ​ത്. മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും വി​ല​യേ​റി​യ​തൊ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ത്ത​ത്​ കാ​ര​ണം ഇ​വ​രാ​രും പൊ​ലീ​സി​ല്‍ രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 14നാ​ണ് മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്തെ ബേ​ക്ക​റി​യി​ലും പു​ന്നാ​വൂ​രി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​വേ​ലി സ്റ്റോ​റി​ലും വെ​ളി​യം​കോ​ട് ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ളി​ലും ചെ​ന്നി​യോ​ട്ടെ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ലും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. മാ​വേ​ലി സ്‌​റ്റോ​റി​ല്‍ നി​ന്ന് 18000 രൂ​പ​യും ചെ​ന്നി​യോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് പ​വ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണ മാ​ല​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് പ​രാ​തി.

    സ്‌​കൂ​ട്ട​റി​ല്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ത​സ്ക​ര​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​രി​ല്‍ നി​ന്നും മോ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ ഈ ​വാ​ഹ​നം റെ​യി​ല്‍വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ളെ ത​പ്പി പൊ​ലീ​സ് പ​ര​ക്കം പാ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കൂ​വ​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    കൂ​വ​ള​ശ്ശേ​രി മാ​ധ​വ​ത്തി​ല്‍ റി​ട്ട. എ​സ്.​പി എ​ന്‍.​ജ​യ​കു​മാ​റി​ന്റെ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടി​ന്റെ പി​ന്നി​ലെ വാ​തി​ല്‍ കു​ത്തി​പ്പൊ​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​ക​ത്ത് ക​ട​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കൂ​വ​ള​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലും മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്നു. ഇ​വി​ടെ വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​ജി​തി​ന്‍ രാ​ജ് വീ​ടു​പൂ​ട്ടി​പോ​യ ത​ക്കം​നോ​ക്കി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം.

    പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന അ​ല​മാ​ര​യും മേ​ശ​യും ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​റി​യി​ല്‍ മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 10000 രൂ​പ വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വാ​ച്ചും ചാ​ക്കി​ല്‍ കെ​ട്ടി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും മോ​ഷ​ണം പോ​യി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​വ​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ റി​ട്ട.​അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ ജോ​സി​ന്‍റെ വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​ക​ത്ത് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വ​ലി​ച്ചു​വാ​രി​യി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ര്‍ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ട് പൂ​ട്ടി പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ​ത്.

    രാ​ത്രി 12 മ​ണി​യോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ര്‍ വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പി​ൻ​വ​ശ​ത്ത് പോ​യി നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വാ​തി​ല്‍ തു​റ​ന്ന് കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും മോ​ഷ​ണ ശ്ര​മം ന​ട​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ത്തി​യ മോ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം വി​ച്ഛേ​ദി​ക്കു​ക​യും മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ല്‍ അ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട നി​ല​യി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ അം​ഗ​ബ​ലം സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​തേ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും. ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്‌.​ഐ മാ​ര്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ വി​ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക​രം ആ​രെ​യും നി​യ​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വ​നീ​താ നീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പോ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ര്‍മാ​രാ​യ ര​ണ്ട് പേ​രും സി.​പി​ഒ മാ​രാ​യി 12 പേ​രും മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള​ത് . അം​ഗ​ബ​ല​ത്തി​ലെ കു​റ​വ്​ കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Local NewstrivandrmTheft NewsCrime
