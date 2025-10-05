Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    Posted On
    5 Oct 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    5 Oct 2025 2:11 PM IST

    യുവാവിനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ച ആറുപേർ പിടിയിൽ

    യുവാവിനെ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ച ആറുപേർ പിടിയിൽ
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​പ്ര​തി​ക​ള്‍

    Listen to this Article

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: യു​വാ​വി​നെ വി​ളി​ച്ച്​​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മു​റി​യി​ല്‍ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ആ​റ് യു​വാ​ക്ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കി​ള്ളി ക​മ​ളി​ത​ല​യ്ക്ക​ല്‍ സൗ​മ്യ നി​വാ​സി​ല്‍ അ​മ​ല്‍ ക്യ​ഷ്ണ (19), മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ക​ണ്ട​ല ഷാ​ന​വാ​സ് മ​ന്‍സി​ലി​ല്‍ ഷാ​റ്റ (19), കി​ള്ളി എ​ള്ളു​വി​ള കോ​ള​നി​യി​ല്‍ അ​ക്രു എ​ന്ന വി​ഷ്ണു (21), അ​രു​മാ​ളൂ​ര്‍ ഫി​ര്‍ദൗ​സ് മ​ന്‍സി​ലി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് (20), ഒ​റ്റ​ശേ​ഖ​ര​മം​ഗ​ലം പാ​ലോ​ട്ടു​കോ​ണം പ​ള്ളി​വി​ള പു​ത്ത​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഭി​ഷേ​ക് (19), ക​ണ്ട​ല ചി​റ​യ്ക്ക​ല്‍ ത​ല​നി​ര പു​ത്ത​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജ (19) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​യോ​ടെ മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ര്‍ ജം​ഗ്ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്ന ഊ​ന്നാം​പാ​റ ര​ജി​ത് ഭ​വ​നി​ല്‍ അ​ന​ന്തു (19) വി​നെ പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ള്‍ ബൈ​ക്കി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​കൊ​ണ്ടു പോ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് ക​ണ്ട​ല​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ശേ​ഷം മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ച​ശേ​ഷം രാ​ത്രി​യോ​ടെ ബൈ​ക്കി​ല്‍ ക​യ​റ്റി കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    അ​ന​ന്തു​വി​ന് മ​ര്‍ദ്ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ട്ടെ​ല്ലി​നും മൂ​ക്കി​നും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന​ന്തു​വി​ന്റെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട കോ​ട​തി റി​മാ​ന്‍റ് ചെ​യ്തു.

