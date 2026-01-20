Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightKattakkadachevron_rightഇഴജന്തുക്കളുടെയും...
    Kattakkada
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:13 PM IST

    ഇഴജന്തുക്കളുടെയും കാട്ടുപന്നികളുടെയും താവളമായി സ്കൂള്‍ വളപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കുട്ടികൾ വിശ്രമസമയങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ വലയുന്നു
    ഇഴജന്തുക്കളുടെയും കാട്ടുപന്നികളുടെയും താവളമായി സ്കൂള്‍ വളപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന കോട്ടൂര്‍ യു.പി സ്കൂള്‍ വളപ്പ്

    Listen to this Article

    കാട്ടാക്കട: കോട്ടൂർ സർക്കാർ യു.പി സ്കൂള്‍ വളപ്പ് കാടുപിടിച്ച് ഇഴജന്തുക്കളുടെയും കാട്ടുപന്നികളുടെയും താവളമായി. സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് കാട് മൂടിയിരിക്കുന്നത്.

    സ്കൂള്‍ വളപ്പ് കാടുകയറിയതോടെ കുട്ടികൾക്ക് വിശ്രമസമയങ്ങളിൽ കളിക്കാൻ കഴിയാതെ വലയുന്നു. ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള ക്ലാസിലെ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അഗസ്ത്യവനമേഖലയില്‍ നിന്നുമുള്ള ആദിവാസി കുട്ടികൾ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പടിക്കുന്ന സ്കൂള്‍ വളപ്പ് ശുചീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയര്‍ന്നിട്ട് നാളേറെയായി.

    പകലും രാത്രിയും കാട്ടുപന്നികള്‍, തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഇഴജന്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ വാസസ്ഥലമാണിവിടം. ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് വനം പോലെ കാട് മൂടിയത്. അതിര് പോലും അറിയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലാണ് കാട്. ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണോദ്ഘാടനം നടന്നതിന്റെ ശിലാഫലകം ചാരി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മതിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല. 75 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള സ്കൂളിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സ്കൂളിന്‍റെ ബോർഡ് പോലുമില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wild AnimalstrivandrumSchool ground
    News Summary - School grounds become a haven for reptiles and wild boars
    Similar News
    Next Story
    X