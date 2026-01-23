Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:05 AM IST

    ക്ഷേത്രത്തിൽ ചവറു കത്തിക്കുന്നതിനിടെ സ്‌ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

    ക്ഷേത്രത്തിൽ ചവറു കത്തിക്കുന്നതിനിടെ സ്‌ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കാട്ടാക്കട: ക്ഷേത്രത്തിൽ ശുചീകരണത്തിനിടെ ഉണങ്ങിയ മരക്കൊമ്പുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ സ്‌ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ക്ഷേത്രക്കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് പൊള്ളലേറ്റു. കള്ളിക്കാട് ഭദ്രകാളി ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് സംഭവം. ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിപ്പുരക്ക് സമീപമാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്.

    പരിക്കേറ്റ കള്ളിക്കാട് സ്വദേശി സുരേഷിനെ (58) മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നെയ്യാർഡാം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുത്തു. വെടിപ്പുരയിൽ നിന്നു മാലിന്യം നീക്കുന്നതിനിടെ ചവറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടുപോയ സ്ഫോടകവസ്തുവാണ് കത്തിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    ഇതിനടുത്തു നിന്ന് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുരേഷിന് നെഞ്ചിലാകെ പൊള്ളലേറ്റത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷത്തിന് ശേഷമേ പറയാനാകൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

    TAGS:TempletrivandrumExplosive Blast
    News Summary - One injured in explosive blast while burning garbage at temple
