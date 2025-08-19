Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    അ​ജീ​ഷ് ലാൽ

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: ക​ട്ട​യ്ക്കോ​ട് നാ​ടു​കാ​ണി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന് കാ​വ​ൽ നി​ന്ന ക്ഷേ​ത്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ണ്ട​ല ഹ​രി​ജ​ൻ കോ​ള​നി​യി​ലെ അ​ജീ​ഷ് ലാ​ലി​നെ (26 -മു​ത്ത്) ആ​ണ് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട എ​സ്.​ഐ മ​നോ​ജി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 19നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി​യെ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു നി​ന്നാ​ണ്പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. നാ​ടു​കാ​ണി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​വ​ൽ നി​ന്ന ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം ആ​റ്റി​ൻ​കു​ഴി സ്വ​ദേ​ശി ആ​ർ. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി സം​ഘം ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​ത്ര വി​ക​സ​ന സ​മി​തി അം​ഗം ഷി​ജോ​യേ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന്ത​തി​ലെ​ത്തി​യ ആ​റം​ഗ​സം​ഘ​മാ​ണ് അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 100 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഭാ​ര​മു​ള്ള പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹം മോ​ഷ​ണം പോ​യി​രു​ന്നു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹം തി​രി​കെ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ക്ഷേ​ത്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പു​ന​പ്ര​തി​ഷ്ഠ ന​ട​ത്തി.

    ദി​വ​സ​വും ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​വ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ​യാ​ണ് സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ പി​ടി​യി​ലാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Main accused arrested in attack on temple officials
