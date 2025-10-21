Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:27 AM IST

    വൻതോതിൽ നഗരമാലിന്യമെത്തുന്നു;നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ

    അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധവും തെ​രു​വ് നായ്ക്കളും കാരണം ജനം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു
    വൻതോതിൽ നഗരമാലിന്യമെത്തുന്നു;നാട്ടുകാർ ദുരിതത്തിൽ
    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: പൂ​വ​ച്ച​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ന​ഗ​ര​മാ​ലി​ന്യ​മെ​ത്തു​ക്കു​ന്ന​ത്​ കാ​ര​ണം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട,പൂ​വ​ച്ച​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ റോ​ഡ​രി​കി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്നു. പൂ​വ​ച്ച​ല്‍, ക​രി​യം​കോ​ട്, കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ന്നി​ഫാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ദു​രി​തം വി​ത​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി പ​ന്ത്ര​ണ്ട് മു​ത​ല്‍ പു​ല​ര്‍ച്ചെ അ​ഞ്ച് മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​റ​ച്ച് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്നും പൂ​വ​ച്ച​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി​യി​ല്‍ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നും ഊ​ര്‍ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ലം റോ​ഡി​ലാ​ണ് ത​ളം​കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കും റോ​ഡ​രു​കി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​സ​ഹ​നീ​യ​മാ​യ ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​നാ​യി രാ​ത്രി​യി​ല്‍ തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളും കൂ​ട്ട​മാ​യി ഓ​ടു​ന്ന​തും രാ​ത്രി​കാ​ല യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു.​രാ​ത്രി​യി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പൈ​ല​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. നാ​ട്ടു​കാ​രോ പൊ​ലീ​സോ റോ​ഡി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടാ​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ റൂ​ട്ട് മാ​റ്റു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി.

    പ​ന്നി​വ​ള​ര്‍ത്ത​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള പൂ​വ​ച്ച​ല്‍, ക​രി​യം​കോ​ട്, കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ര്‍ക്കും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധ​മു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് .മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രോ മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ട​ന്നു​ചെ​ല്ലു​ന്ന​തി​ന്​ പോ​ലും വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ കു​ന്നു​കൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്‌​നം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ക​ര്‍ച്ച വ്യാ​ധി സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട, പൂ​വ​ച്ച​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​രി​യം​കോ​ട്, ക​ട്ട​യ്ക്കോ​ട്, പ​ന​യം​കോ​ട് വാ​ർ​ഡ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​റെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​രി​യം​കോ​ട്, പാ​റാം​കു​ഴി, കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ള്‍ മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്‌​ന​വും കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും മാ​ലി​ന്യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ അ​റ​വു​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും കാ​റ്റ​റി​ങ്​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മൊ​ക്കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മാം​സാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ ദീ​ർ​ഘ​നാ​ൾ കൂ​ട്ടി​യി​ടും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ അ​വ ക​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും വ​ലി​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത് സ​മീ​പ​ത്തെ ജ​ല​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്‌.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ന്തി​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ള്ളു​ന്ന ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ല്‍ ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വ​ഴി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ട​യി​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു.​

    നാ​ടി​നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ദു​രി​തം വി​ത​യ്ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം നോ​ക്കാ​തെ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നും ഫാ​മു​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ലാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​ദ്രോ​ഹം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍രു​ടെ പ​രാ​തി.

    'മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് പൂ​വ​ച്ച​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ന​ഗ​ര മാ​ലി​ന്യം എ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം. മാ​ലി​ന്യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ വീ​ണ്ടും ജ​ന​കീ​യ​സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണി​വ​ർ.

    News Summary - Large amounts of city waste being dumped; villagers in distress.
