Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightKattakkadachevron_rightമാലിന്യ കേന്ദ്രമായി...
    Kattakkada
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 1:32 PM IST

    മാലിന്യ കേന്ദ്രമായി കാട്ടാക്കട ചന്ത

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ച​ന്ത​യി​ല്‍ വ​ന്നാ​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് വ​രാ​ന്‍ മ​ടി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​ണ്
    മാലിന്യ കേന്ദ്രമായി കാട്ടാക്കട ചന്ത
    cancel
    camera_alt

    മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ച​ന്ത​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​ക​ച്ച​വ​ടം

    Listen to this Article

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: ദി​നം​പ്ര​തി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ള്‍ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​തു​ച​ന്ത​യി​ല്‍ മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് ദു​ര്‍ഗ​ന്ധം പ​ര​ക്കു​ന്നു. ഈ​ച്ച​ക​ളു​ടെ​യും പു​ഴു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി, പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. മാ​ലി​ന്യ​കൂ​മ്പാ​ര​ത്തി​ന്​ ന​ടു​വി​ല്‍ വ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ക​ച്ച​വ​ടം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ച​ര്‍മ്മ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​പെ​ട്ട് ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ച​ന്ത​യി​ല്‍ വ​ന്നാ​ല്‍ പി​ന്നീ​ട് ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ വ​രാ​ന്‍ മ​ടി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​ണ്. കാ​ക്ക ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​റ​വ​ക​ള്‍ മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ട് വ​ന്ന് ച​ന്ത​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ത​ല​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വ് സം​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    മ​ത്സ്യ​ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്നി​ട​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞ് പു​ഴു​ക്ക​ളും വി​ഹ​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​മ​ലി​ന​ജ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന് മാ​ത്ര​മെ ഇ​വി​ടെ മ​ത്സ്യം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര്‍ക്കും എ​ത്താ​നാ​കൂ. മ​ത്സ്യ- മാം​സ വി​ൽ​പ്പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴി​ക്കി​വി​ടാ​ൻ അ​ഴു​ക്കു ചാ​ലു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും, ത​റ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഓ​ട് പാ​കാ​ത്ത​തും മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ച​ന്ത​യെ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​വും ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ പൂ​രി​ത​വു​മാ​ക്കു​ന്നു. ച​ന്ത​യ്ക്കു​ള്ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ്ഥി​രം സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും, പു​തി​യ​വ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്‌​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്നും ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​തു​ച​ന്ത​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ടി​ക​ള്‍ ചി​ല​വി​ട്ട​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:marketkattakadagarbage dump
    News Summary - Kattakada Market as a garbage dump
    Similar News
    Next Story
    X