Madhyamam
    Kattakkada
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:59 PM IST

    സമരത്തിനിടെ വിദ്യാർഥിനികള്‍ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക്​ ശ്രമിച്ചു

    മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ദേ​ഹ​ത്ത് ഒ​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് കീ​ഴ​ട​ക്കു​ന്നു

    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​സി,പ്ല​സ് ടൂ ​സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ തി​രി​കെ കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മാ​റ​ന​ല്ലൂ​രി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ണ്ട​ല കേ​ര​ള അ​ക്കാ​ഡ​മി ഓ​ഫ്​ ഫാ​ര്‍മ​സി കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ള്‍ വ​സ്ത്ര​ത്തി​ല്‍ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട-​നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച സ​മ​ര​ക്കാ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ള്‍ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ അ​ഭി​രാ​മി(18),അ​ഭി​ത(19),അ​ശ്വി​ൻ(20),അ​ദ്വൈ​ത്(19) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക്​ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും പൊ​ലീ​സും സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യി കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളൊ​ഴി​വാ​യി.

    ക​ണ്ട​ല കേ​ര​ള അ​ക്കാ​ഡ​മി ഓ​ഫ് ഫാ​ർ​മ​സി​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ 17 ന് ​രാ​ത്രി ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ഴാം ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ലോ​ടെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട-​നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ത്ത കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് സ​മ​രം. റോ​ഡി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട- നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര റോ​ഡി​ല്‍ ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ മാ​റ​ന​ല്ലൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കെ.​എ​സ്.​യു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും മാ​റ്റി. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി​യ​ത്. സ​ർ​ട്ടീ​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.​കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ള​ജി​ൽ നി​രാ​ഹാ​ര​മി​രു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​യു.​നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗോ​കു​ൽ പ​ള്ളി​ച്ച​ലി​നെ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    കോ​ള​ജി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ​യും പ്ല​സ്ടു​വി​ലെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഡ്രോ​പ്പ് ഔ​ട്ട് ആ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കോ​ള​ജി​ലെ അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ തു​ട​ർ​പ​ഠ​നം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ നി​ര​ന്ത​രം കോ​ള​ജി​ൽ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​ള്ള ഇ​രു​പ​തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​രെ സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ കോ​ള​ജി​ൽ ഇ​തേ​വി​ഷ​യ​ത്തെ ചൊ​ല്ലി വ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് കോ​ള​ജ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ രേ​ഖാ​മൂ​ലം എ​ഴു​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്​ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​നേ​ഴാം തീ​യ​തി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന്​ അ​റ​റി​യി​ച്ച്​ കോ​ള​ജി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ള​ജ് ഗേ​റ്റി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

