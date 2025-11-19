Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Nov 2025 12:33 PM IST
    യു.ഡി.എഫിൽ തർക്കം രൂക്ഷം; കുറ്റിച്ചലിൽ ആർ.എസ്​.പി ഒറ്റക്ക്​ മത്സരിക്കും

    യു.ഡി.എഫിൽ തർക്കം രൂക്ഷം; കുറ്റിച്ചലിൽ ആർ.എസ്​.പി ഒറ്റക്ക്​ മത്സരിക്കും
    കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: കു​റ്റി​ച്ച​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ൽ ത​ര്‍ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. നാ​മ​നി​ര്‍ദ്ദേ​ശ​പ​ത്രി​ക ബു​ധ​നാ​ഴ്ച സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    15 വാ​ർ​ഡി​ൽ ര​ണ്ട് സീ​റ്റ് ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി​ക്കും ഒ​ന്ന് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നും ന​ൽ​കാം എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വി​ജ​യി​ച്ച സീ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​ര്യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നും ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സീ​റ്റ് പി​ന്നീ​ട് നി​ഷേ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി​ക്കാ​യി നീ​ക്കി​യി​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മൂ​ന്ന് സീ​റ്റു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഇ​തി​ല്‍ ധാ​ര​ണ​യാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി ഒ​റ്റ​ക്ക്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ.​എ​സ്.​സ​ന​ൽ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ല്‍ കു​റ്റി​ച്ച​ൽ, ചോ​നാം​പാ​റ വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. കു​റ്റി​ച്ച​ല്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ട്. ഓ​ഫീ​സ് വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റി​ച്ച​ൽ ഷാ​ജി ഓ​ഫീ​സ് വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ‍ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ധീ​ര്‍ പേ​ഴും​മൂ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ലി​മ​ല, ത​ച്ച​ൻ​കോ​ട്, മേ​ലേ​മു​ക്ക്, പ​രു​ത്തി​പ്പ​ള്ളി, ഹൈ​സ്‌​കൂ​ൾ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ര്‍.​എ​സ്.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ലും ബി.​ജെ.​പി​യി​ലും ക​ല​ഹം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ല വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​ക്കും വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട കു​റ്റി​ച്ച​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്.

