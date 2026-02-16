Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kattakkada
    date_range 16 Feb 2026 11:37 AM IST
    date_range 16 Feb 2026 11:37 AM IST

    ബൈക്ക് മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ

    kattakada
    പിടിയിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ

    കാട്ടാക്കട: ബൈക്ക് മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയെ കാട്ടാക്കട പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവല്ലം മേനില കീഴേപാലറക്കുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റശേഖരമംഗലം പൂഴനാട് തകിടിയിൽ വിഷ്ണു ഭവനിൽ താമസിക്കുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ(തിരുവല്ലം ഉണ്ണി-51) യെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    കാട്ടാക്കട മുഴവന്‍കോട് സ്വദേശി അജയിന്‍റെ വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആഡംബര ബൈക്കാണ് ഉണ്ണി മോഷ്ടിച്ചു ക്കൊണ്ടുപോയത്. പ്രതിയുടെ പേരിൽ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 140 ലേറെ മോഷണക്കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    TAGS:Local Newsbike thiefarrested
    News Summary - Bike thief arrested
