    Kallambalam
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:23 AM IST

    വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠികൾ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി

    വിദ്യാർഥിയെ സഹപാഠികൾ മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി
    മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ദ​ലി

    കല്ലമ്പലം: പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ അതേ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സംഘം ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിച്ചതായി മാതാവ് കല്ലമ്പലം പൊലീസിലും സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ക്കും പരാതി നല്കി. കെ.ടി.സി.ടി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് വിദ്യാർഥി ആലംകോട് കാവുനട എം.എ.ആര്‍ മന്‍സിലില്‍ ആർ. നൗഫിയയുടെ മകന്‍ മുഹമ്മദ് സെയ്ദലിക്കാണ് മർദനമേറ്റത്. തോളെല്ലിനും കൈയ്ക്കും പൊട്ടലും കഴുത്തിന് പരിക്കുമുള്ള വിദ്യാർഥിയെ കൊല്ലം ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മർദിച്ച വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എന്നും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:trivandrumRagging CaseclassmatesStudents beaten up
    News Summary - Student allegedly beaten by classmates
